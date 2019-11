Rodrigo Faro tranquiliza fãs sobre seu estado de saúde e desabafa: - O mais difícil é ficar longe das minhas filhas

20/11/2019 | 13:11



Rodrigo Faro preocupou os fãs após precisar cancelar as gravações de A Hora do Faro desta semana, devido a problemas de saúde. O apresentador, no entanto, logo deu uma explicação aos fãs sobre o assunto e tranquilizou seus seguidores.

Por meio de seu Instagram Stories, Faro fez uma série de vídeos explicando o que havia acontecido e porque precisou se afastar das gravações.

- Venho numa batida muito forte de trabalho, com obra em casa, gravação dos programas, adiantando os programas das férias de janeiro, trabalhando o dobro, com uma quantidade gigantesca de campanhas. Chega o final do ano e é mutia correria mesmo, acumula tudo. Muitas reuniões, muita coisa boa, mas entrei em um processo de estafa, de cansaço, e o organismo começou a dar sinais. E aí veio o princípio de uma pneumonia, uma inflamação na traqueia e nos brônquios. Então tenho que ficar de repouso por cinco dias pra não virar uma pneumonia, e é o que estou fazendo.

Apesar da doença, Faro tranquilizou os fãs e disse que já estava se recuperando. O apresentador também contou qual é a pior parte de ficar em repouso.

- Tenho que ficar longe das minhas filhas, porque nas primeiras 48 horas pode passar, e isso é o que está sendo o mais difícil, mas se Deus quiser semana que vem estou de volta na correria.

O apresentador também mostrou que, apesar de não poder chegar muito perto, sua esposa, Vera Viel, está sendo uma verdadeira enfermeira e cuidando muito bem do maridão. Tomara que ele se recupere logo, né?