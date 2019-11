Após dizer que ama Duda Nagle como irmão, Sabrina Sato posta foto em família: Aqui tem amor de sobra

20/11/2019 | 13:10



Sabrina Sato recentemente deu o que falar após afirmar que, depois do nascimento de Zoe, não faz mais sexo e que ama o noivo, Duda Nagle, como um irmão.

O comentário repercutiu nas redes sociais, mas parece que a apresentadora não se preocupou nem um pouco com isso, já que publicou, em seu Instagram, um álbum de fotos em família e se declarou.

Na legenda, a apresentadora escreveu:

Aqui tem amor de sobra.

Que amor!

Na mesma entrevista em que fala sobre sua relação com Duda, para a revista TPM, Sabrina também revelou que se sentiu fracassada após não conseguir ter um parto natural de Zoe - a apresentadora precisou fazer uma cesárea, após mais de 24 horas de trabalho de parto.

- O momento que me senti mais poderosa e mais feliz foi no parto. Mas, ao mesmo tempo, também senti que não tinha dado certo. Durante a gravidez inteira, falei que ia ter parto natural, estudei, planejei, me preparei. E, de repente, me vi fazendo uma cesárea. Não era isso que eu esperava e achei que fracassei. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas mudanças de percurso.

Sabrina também desabafou sobre padrões de beleza, e disse que quer criar Zoe para que ela não se sinta pressionada a seguir tais padrões:

- Sou um ser esquisito. Tenho uma verruga na testa, sou japonesa, mas coloquei silicone na tentativa de me enquadrar em um padrão de beleza. Já tentei me encaixar e sei que, de algum jeito, me encaixo, mas não quero que minha filha se sinta pressionada em nenhum momento a pertencer a um padrão. Quero educá-la para que ela se sinta o mais forte possível, porque as mulheres são comparadas às mães o tempo inteiro. Então, vou tentar deixar a Zoe mais independente para ela ter a personalidade dela.

E por falar em Zoe, a pequena deu um show de fofura nos Stories da mãe! Sabrina mostrou a bebê, de quase um aninho de vida, brincando e aprendendo a falar com o papai! Sabrina ainda escreveu, no vídeo:

Aprendeu a falar eita com o papai!