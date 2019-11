Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina: conheça os carros mais econômicos do Brasil

Leo Alves



20/11/2019 | 12:48

Na última terça-feira (19), a Petrobras anunciou um aumento no preço médio da gasolina em 2,8%. Esse foi o primeiro aumento em quase dois meses no valor do combustível para as distribuidoras. O reajuste será de cerca de R$ 0,05, com o preço do litro ficando em aproximadamente R$ 1,84. O diesel também teve aumento de R$ 0,03, com o litro custando R$ 2,22.

Vale lembrar que esse é o valor cobrado pela estatal para as distribuidoras, e equivale a 30% do que é cobrado nas bombas. A composição dos preços ainda tem outros 30% de ICMS, 16% de Cide, PIS/PASEP e Cofins, 13% do custo do etanol anidro e 11% de distribuição e revenda. Os dados são do site da Petrobras.

Carros mais econômicos

Com o valor do combustível em alta, nada melhor que ter um modelo econômico na garagem. Na galeria, confira quais são os carros mais econômicos do Brasil, segundo o ranking doConpet/Inmetro. Foi considerado os valores de consumo da gasolina em veículos flex, para equalizar os parâmetros com os carros que só queimam o combustível fóssil.

Foto: Divulgação 1- Volvo S90 T8 Inscription: 21,3 km/l / 25,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 1- Volvo S90 T8 Inscription: 21,3 km/l / 25,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 2- BMW Série 5 530E: 20,9 km/l / 21,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 2- BMW Série 5 530E: 20,9 km/l / 21,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 3- Porsche Panamera E-Hybrid 2.9: 17,8 km/l / 25,7 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 3- Porsche Panamera E-Hybrid 2.9: 17,8 km/l / 25,7 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 4- Volvo XC60 T8 Inscription: 19,2 km/l / 20 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 4- Volvo XC60 T8 Inscription: 19,2 km/l / 20 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 5- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0: 16,4 km/l / 22,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 5- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0: 16,4 km/l / 22,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 6- Toyota Prius: 18,9 km/l / 17 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 6- Toyota Prius: 18,9 km/l / 17 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 7- Volvo XC90 T8 Excellence: 16,4 km/l / 16,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 7- Volvo XC90 T8 Excellence: 16,4 km/l / 16,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 8- Ford Fusion Hybrid: 16,8 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 8- Ford Fusion Hybrid: 16,8 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 9- Lexus ES300H: 16,3 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 9- Lexus ES300H: 16,3 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 10- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 10- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 11- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 11- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 12- Lexus CT200H: 15,7 km/l / 14,2 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 12- Lexus CT200H: 15,7 km/l / 14,2 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 13- Fiat Mobi Drive GSR: 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 13- Fiat Mobi Drive GSR: 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 14- Fiat Mobi Drive manual: 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 14- Fiat Mobi Drive manual: 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada)