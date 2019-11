Governo autoriza participação estrangeira de até 100% no capital da XP

20/11/2019 | 12:34



O governo divulgou nesta quarta-feira, 20, autorização para a participação de até 100% de estrangeiro no capital da XP Investimentos e do Banco XP, de forma direta ou indireta. A XP prepara-se para estrear na bolsa norte-americana Nasdaq, por meio da oferta de ações (IPO na sigla em inglês), o que deve ocorrer ainda em dezembro. Na semana passada, a XP Investimentos protocolou pedido de registro para realizar a oferta.

O prospecto preliminar mostra que a oferta será primária, com a venda de novas ações injetando recursos no caixa da companhia, e secundária, com a venda de ações já existentes. Na secundária, devem vender ações os sócios controladores da XP, assim como os fundos de private equity General Atlantic e Dynamo. O Itaú Unibanco, que é sócio minoritário da corretora, não venderá ações.