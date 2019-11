20/11/2019 | 11:11



As exportações de óleo de palma da Malásia atingiram 933.321 toneladas no intervalo de 1º a 20 de novembro, alta de 3,3% em relação ao igual período do mês anterior, informou a SGS Malaysia Bhd. Os principais destinos foram União Europeia (UE), China e Índia.