Nova consciência

Do Diário do Grande ABC



20/11/2019 | 10:44



T odos os anos, a 20 de novembro, data que lembra a morte do líder negro Zumbi dos Palmares, várias cidades brasileiras comemoram o Dia da Consciência Negra. Questões como a inserção do negro na sociedade, sua aceitação e evolução nos diversos segmentos, têm sido debatidas ao longo dos anos, com alguns avanços, já que o prisma pelo qual a situação do negro é analisada mudou muito nos últimos tempos. Isso porque o racismo no Brasil assumiu forma híbrida, que contempla também o fator econômico como discriminante, permitindo que a rudeza da discriminação pela cor da pele seja encampada pela condição social, já que a maioria do contingente negro do País é composto por hipossuficientes, economicamente falando.

Daí surge a necessidade de se aferir se o racismo tradicional não se transmutou para forma que dificulte a sua identificação, a não ser em casos extremos, fundada mais na condição econômica, formação intelectual e posição social. Não haveria mais, nesse novo modelo de discriminação, apenas o elemento étnico: ele teria sido sobrepujado pelos condicionantes já citados – a condição econômica, formação intelectual e posição social –, que ditariam a melhor ou pior aceitação do negro nos vários níveis da sociedade, reafirmando a ideia de que, em mundo mercantilista e consumista, se tiver posses, tudo e todos são aceitos.

Em cenário como esse as políticas públicas passam a ter como objetivo igualar as chances para todos – negros, brancos, pardos, amarelos e índios – a terem, independentemente da condição econômica, acesso a educação e saúde de qualidade. Em passado não muito distante, na América do Norte, onde o racismo perdura até nossos dias, foi necessária a criação de leis rígidas que garantissem os mínimos direitos civis aos cidadãos negros, tamanha a discriminação.

Atualmente, em processo que somente ganha corpo, a redução dessas medidas tem sido preconizada, à vista da evolução da condição econômica, formação intelectual e posição do negro na sociedade. Todos merecem lugar ao sol porque são cidadãos brasileiros, e esta condição deve bastar. Não é possível desenvolver consciência para cada tipo de perfil social com problemas.

A única consciência que deve existir é a social: ela não é excludente, não incita ódios, não cria guetos e tampouco gera muletas. Ela reafirma que todos os homens são iguais em capacidade, direitos e obrigações. Evoca a natureza humana para apregoar que a inteligência e o mérito não decorrem da cor da pele, origem ou algo que o valha. Todos somos naturalmente iguais e, providos das mínimas condições de paridade de armas, podemos lutar o bom combate e vencê-lo conforme nossa capacidade e determinação.

José Vieira é secretário de comunicação do Gosp (Grande Oriente de São Paulo).