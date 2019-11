Mais ação, menos morte

Do Diário do Grande ABC



20/11/2019 | 10:43



O Grande ABC perdeu 20 vidas para o trânsito durante o mês de outubro. O número é o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior. Deste total, oito eram pedestres, 19 do sexo masculino e 11 foram mortas aos fins de semana. A letra fria dos números não reflete a dor de famílias e amigos que choraram a partida de seus entes queridos por culpa de atropelamentos ou batidas.

O percentual elevado deveria tocar a consciência de quem dirige, pilota motos, pedala ou anda pelas vias urbanas e rodovias. E, mais que isso, alertar as autoridades para a necessidade da implantação de políticas efetivas para a educação no trânsito e a prevenção de acidentes.

Especialista ouvido pela equipe de reportagem deste Diário aponta justamente a ineficácia das campanhas esporádicas como a razão da oscilação na contabilidade das vítimas fatais.

Ele destaca que as estratégias de segurança se mostram inócuas. Policiamento, fiscalização e comunicação com a população nitidamente não funcionam. O resultado é que se comemora quando os dados caem e lamenta-se quando sobem, em uma gangorra que em nada contribui para a preservação da vida.

Na região, além de iniciativas pontuais realizadas pelas prefeituras, há campanha promovida pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que inclusive criou um personagem para tal finalidade. É necessário que se faça mais. Entretanto, como também declara o sociólogo e especialista em trânsito que colaborou com a reportagem, isso custa dinheiro.

Valores que precisam ser encarados pelos gestores municipais como investimento. Montante que, se bem utilizado, evita transtornos, lágrimas e gastos públicos com hospitais e tratamentos médicos.

É necessário que se coloque na balança os pró e contra e defina-se uma linha clara e objetiva de ação. Essa é, certamente, a melhor forma de enfrentar tal problema. É preciso avançar nessa causa.