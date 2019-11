Festa Combatchy tem clima entre Anitta e MC Rebecca e surra de bumbum de Lexa e Luisa Sonza

20/11/2019 | 10:10



Anitta já é conhecida por realizar, de tempos em tempos, a Festa Combatchy, um show onde se apresenta ao lado de cantoras brasileiras de grande prestígio em uma disputa amigável, com o intuito de enaltecer as músicas das maiores divas da atualidade e colocar todo mundo para dançar! E na noite da última terça-feira, dia 19, a poderosa se superou ao trazer Lexa, Luisa Sonza e MC Rebecca para o evento. Além das apresentações conjuntas e individuais, a festa trouxe o lançamento do single Combatchy, a segunda faixa do projeto Brasileirinha de Anitta, e também o videoclipe da canção, que foi exibido em primeira mão para os que estavam presentes no evento e, depois, liberado nas redes sociais. Até o momento desta publicação, com sete horas de estreia, o clipe já ultrapassou as 440 mil visualizações no YouTube. É muita coisa, né?

- Eu estou muito feliz em ter conseguido unir esse time de mulheres tão fortes, empoderadas e cheias de atitude para estarem nessa música comigo. São meninas que, como eu, atuam no funk e no pop. Poder trocar uma experiência que foi cheia de diversão e bons momentos no set de filmagens e no grupo de WhatsApp que criamos foi incrível, afirmou Anitta sobre a parceria.

MC Rebecca também se empolgou com a canção.

- Que alegria estar neste projeto! É sem dúvida uma passo importante na minha carreira. E também muito feliz de estar com estas três mulheres lindas e talentosas! Mas o meu salve mesmo vai para Anitta, que leva o funk brasileiro para o mundo e também sempre atenta o que está acontecendo aqui no Brasil. É COMBATCHY! É música nova pra curtir!

Luisa Sonza foi outra que se mostrou grata ao projeto.

- Tá sendo incrível tudo isso, a parceria com essas meninas ficou incrível e ter sido convidada pra cantar com gente que sou fã, admiro e além de tudo tenho uma amizade é incrível e gratificante demais.

A Festa Combatchy ainda deu o que falar com a interação das quatro cantoras. Anitta e MC Rebecca, que já ficaram anteriormente, demonstraram um certo clima de romance no palco - o que fez com que os fãs surtassem bastante nas redes sociais.

GENTE? A Anitta e a MC Rebecca! Estamos shippando forte, escreveu uma usuária do Twitter.

A MC Rebecca afirmou que ela e a Anitta já se pegaram, e hoje não tão se desgrudando. P**a que p***u, lá vai eu me iludir de novo, brincou uma segunda.

Lexa e Luisa Sonza não ficaram para trás. Como a música Combatchy diz, teve muita surra de bumbum das duas também! Lexa, inclusive, chamou a atenção após fazer o passinho Desliza e Joga de MC Rebecca. Já Sonza performou diversos sucessos - incluindo a polêmica Onda Diferente, ao lado de Anitta.

Elas arrasaram demais, né?