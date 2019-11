Tottenham confirma contratação do português José Mourinho como treinador até 2023

20/11/2019 | 10:01



O Tottenham não ficou um dia sem um treinador. Pouco mais de 12 horas após se decidir pela demissão do argentino Maurício Pochettino, o Tottenham anunciou que José Mourinho é o novo técnico da equipe. Em comunicado emitido em seu site oficial, o clube de Londres revelou que o português assinou um contrato até o final da temporada 2022/2023.

Com isso, Mourinho assumirá o comando de seu terceiro time na Inglaterra após passagens por Chelsea e Manchester United. "Estou empolgado por chegar a um clube com uma herança tão grande e torcedores apaixonados. A qualidade da equipe e da estrutura me excita. Trabalhar com esses jogadores é o que me atraiu", disse o treinador português ao site oficial do Tottenham.

Aos 56 anos, Mourinho voltará a trabalhar na cidade de Londres após duas passagens marcantes pelo Chelsea, onde conquistou três vezes o Campeonato Inglês (2005, 2006 e 2015). No comando do Manchester United, seu último clube, o português faturou os títulos da Liga Europa (2016/2017), Copa da Liga Inglesa (2016/2017) e Supercopa da Inglaterra (2016). O treinador ainda acumula passagens de sucesso por Real Madrid, Inter de Milão e Porto. Nos últimos dois, conquistou títulos da Liga dos Campeões da Europa.

O Tottenham encontra-se atualmente na 14.ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Inglês com 14 pontos em 12 partidas disputadas - com três vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Essa campanha irregular, somada à eliminação em sua estreia na Copa da Liga Inglesa ao cair nos pênaltis para o modesto Colchester United. Já na Liga dos Campeões, com sete pontos somados em quatro rodadas, é o segundo colocado da sua chave, que tem o Bayern de Munique como líder.

Presidente do Tottenham, Daniel Levy explicou a opção pelo experiente profissional. "Com José, temos um dos técnicos de maior sucesso no futebol. Ele tem uma vasta experiência, pode inspirar equipes e é um grande estrategista. Ele ganhou títulos em todos os clubes que treinou. Acreditamos que ele trará energia para o vestiário", afirmou o dirigente.

A estreia de Mourinho acontecerá já neste sábado, quando o Tottenham visitará o West Ham, em Londres, pela 13.ª rodada do Campeonato Inglês.