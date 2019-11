Audi inicia pré-venda do e-tron no Brasil por R$ 459.990

Leo Alves



20/11/2019 | 09:18

Além do novo Q3, a Audi anunciou o início da pré-venda do e-tron no Brasil. Embora o lançamento esteja previsto para acontecer até maio de 2020, o SUV elétrico já pode ser encomendado no site da montadora. O preço sugerido é de R$ 459.990 para venda direta.

Audi e-tron no Brasil

Quem adquirir o veículo durante a pré-venda terá alguns benefícios, como a garantia de quatro anos para o veículo e oito anos ou 160 mil km para as baterias, quatro anos de revisão inclusos, carregador adicional para utilização residencial, além do bônus de valorização do carro usado de até R$ 20 mil.

Produzido na planta de Bruxelas, na Bélgica, o e-tron é equipado com dois motores elétricos, tração nas quatro rodas e autonomia de 417 km no ciclo WLTP. Segundo a Audi, o modelo é capaz de carregar até 80% da bateria em 30 minutos quando ligado a uma estação de recarga rápida de 150 kW.

