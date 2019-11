Do Dgabc.com.br



19/11/2019 | 22:08



Ventos úmidos mantém as condições do tempo instáveis no Grande ABC ao longo desta quarta-feira (20). O dia ficará com bastante nebulosidade e há possibilidade de chuva fraca em pontos isolados. As temperaturas continuarão amenas, com máxima de 26°C e mínima de 17°C.