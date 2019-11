Senadores anunciam acordo para votar 2º turno da PEC paralela nesta terça

19/11/2019 | 20:58



Senadores fecharam um acordo para aprovar uma emenda da Rede na PEC paralela e votar a proposta em segundo turno ainda nesta terça-feira, 19. A proposta permite a inclusão de Estados e municípios na reforma da Previdência e teve o texto base aprovado em primeiro turno no último dia 6.

A emenda da Rede flexibiliza as regras de transição para concessão de aposentadoria no regime geral e no sistema próprio da União. A alteração será votada com ajustes no conteúdo. A nova redação da emenda ainda não foi apresentada.

O plenário do Senado ainda vai discutir uma emenda do PSDB garantindo abono de permanência para o servidor que já cumpriu os requisitos para se aposentar e permanece em atividade. O líder da bancada tucana no Senado, Roberto Rocha (MA), admitiu retirar destaque.