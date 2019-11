Mãe de garoto desaparecido é presa em Santo André

Do Diário do Grande ABC



19/11/2019



A mãe biológica de Lucas Eduardo Martins dos Santos, 14 anos, que está desaparecido desde a madrugada do dia 12, foi presa na tarde desta terça-feira (19) no setor de homicídios de Santo André. Maria Marques Martins dos Santos estava foragida desde 2017, quando foi condenada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Desde o sumiço do filho, ela vinha se apresentando como madrasta do garoto na tentativa de evitar sua prisão.

Conforme a polícia, Maria foi identificada pelos policiais civis no momento em que prestava depoimento para tentativa de reconhecimento pessoal de agente da PM (Polícia Militar) denominado Renato (o sobrenome não foi divulgado pela polícia) na delegacia. Ela permaneceu detida.

O sumiço de Lucas foi há sete dias, quando o jovem saiu da casa da tia em direção à própria residência, ambas na favela do Amor, e teria sido abordado por Pms. A família acusa a polícia de ter participação no desaparecimento do jovem.

Corpo cujas características batem com as de Lucas foi encontrado no Parque do Pedroso, no Parque Miami, em Santo André, na última sexta-feira. A família diverge em relação ao reconhecimento, portanto, a identificação depende de exames do IML (Instituto Médico-Legal). O cadáver não tem sinais de violência externa e, provavelmente, foi alvo de afogamento, avalia Francisco José Alves Cardoso, delegado seccional da cidade. Os resultados ditarão os rumos da investigação.