Real e virtual: as pistas mais bem representadas nos videogames

19/11/2019 | 19:18

A tecnologia usada nos videogames evoluiu de tal forma que alguns dos melhores jogos da atualidade representam circuitos icônicos de maneira tão detalhada que fazem os jogadores se sentirem como se estivessem mesmo dentro da pista.

Nürburgring: Forza Motorsport 7

O lendário circuito alemão é um dos mais longos, tradicionais e desafiadores que existem na história do automobilismo e atrai, por igual, pilotos profissionais e amadores.

Desde sua inauguração, em 1927, o tradicional circuito de Nordschleife, com 20,382 km de pista, tornou-se referência no mundo do automobilismo. Nos videogames, por sua vez, a franquia Forza se esforçou para replicar cada uma das partes do circuito para oferecer uma experiência interessante aos jogadores de todo o mundo.

No Forza Motorspost 7, as comparações entre o circuito físico e o digital já foram analisadas em detalhes por especialistas da indústria gamer, que fizeram críticas positivas e deixaram claro que agora só falta a equipe de desenvolvedores ser capaz de transmitir o vento frio do oeste da Alemanha através da tela.

Circuit de Monaco: Project Cars

Além do glamour e do prestígio em torno do prêmio mais antigo do mundo, suas constantes mudanças de elevação e curvas que existem dentro das ruas deste principado europeu fazem com que o circuito de Mônaco seja considerado o último teste de habilidades de condução para pilotos de Fórmula 1.

Com uma pista bastante estreita, mudanças constantes de iluminação que dificultam a condução e a necessidade de reflexos rápidos para mudar a velocidade e fazer uso adequado dos freios, a grande veracidade com a que o game Project Cars reproduz as ruas do principado de Mônaco é algo a ser destacado.

Embora o circuito esteja muito bem representado no jogo, ele ainda não permite uma visita ao icônico Casino de Monte Carlo, que serviu de inspiração para Ian Flemming em seu primeiro livro sobre James Bond, Casino Royale, e também para as plataformas de cassino online, que reproduzem no âmbito virtual a atmosfera e a experiência que se pode ter em cassinos físicos, como o de Monte Carlo.

Interlagos: Gran Turismo Sport

Graças ao suporte à realidade virtual que o Gran Turismo Sport tem no PlayStation 4, a experiência no histórico circuito de Interlagos está bem representada e próxima à realidade.

Dentro do mais recente título da franquia, é possível apreciar em detalhes o autódromo paulista, o mais importante da América do Sul, além de poder desfrutar de um horizonte que inclui a arquitetura do famoso bairro de São Paulo, onde está localizada a pista mais amada por Ayrton Senna.

No jogo desenvolvido pela Polyphony Digital, as longas curvas que permitem aos pilotos experimentar grandes forças G são uma das principais atrações ao usar lentes de realidade virtual, pois permitem que os jogadores apreciem sem o risco de afetar o estômago devido à combinação de velocidade e força centrífuga que esse circuito causa em pilotos na vida real.

Esses jogos prestaram grande homenagem a três dos circuitos de corrida mais emblemáticos do mundo e levaram os jogadores a experimentar as aventuras e sensações que existem ao redor dessas pistas. Tudo isso graças ao desenvolvimento da tecnologia dos videogames.