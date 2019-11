Santo André anuncia Edgard Montemor Filho como executivo de futebol

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/11/2019 | 18:23



O Santo André anunciou na tarde desta terça-feira seu novo executivo de futebol. E trata-se de figura bastante conhecida no Grande ABC. Depois de quase 15 anos no São Bernardo FC, Edgard Montemor Filho agora integra a equipe de dirigentes do Ramalhão e, inclusive, já está em atividade junto ao presidente Sidney Riquetto, o diretor Juraci Catarino e o técnico Paulo Roberto para tratar sobre montagem do elenco, pré-temporada e todo o planejamento para 2020, quando o time disputará o Paulistão e a Copa do Brasil.

De acordo com o agora cartola ramalhino, apesar da década e meia vivida no Tigre, é momento de encarar novo desafio. E se diz preparado, tanto pelos ensinamentos no São Bernardo, quando pelos

aprendizados em cursos e outras experiências adquiridas. Será sua primeira experiência em outro clube.

“Sou pessoa bem racional, sempre levei com profissionalismo desde que fui convidado pelo meu pai (Edinho Montemor) a assumir (a direção) no São Bernardo e percebi que essa função teria futuro no futebol, com a profissionalização do cargo. Fui buscar conhecimento e tinha comigo que apesar do carinho que tenho e sempre vou ter (pelo Tigre), sou profissional. Foi bastante difícil (sair), porque, entre outros (motivos), era sempre chamado de Edgard do São Bernardo, mas quero ser o Edgard Montemor. Vai me ajudar nessa quebra de vínculo com o São Bernardo Futebol Clube, mas vejo com naturalidade. Vou honrar as cores (do Santo André) da mesma forma”, comprometeu-se o dirigente.