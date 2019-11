Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



20/11/2019 | 07:00



Canções eruditas e cantos clássicos encontram espaço especial na agenda cultural do Grande ABC nesta semana. Os fãs do estilo podem se programar para acompanhar o espetáculo Os Musicais da Minha Vida, com apresentação única amanhã à noite, a partir das 20h, no Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171), no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo.

Trata-se de projeto comandado pelos tenores Allan Vilches e Rinaldo Leone. Suas poderosas vozes comandam viagem por repertório de conhecidas peças musicais, casos do icônico O Fantasma da Ópera e do popular A Bela e a Fera. Também há espaço para releituras de alguns clássicos brasileiros e internacionais.

No palco, os cantores abrem espaço para participações especiais da soprano Regina Rios e da formação infantojuvenil do Coral Municipal de São Bernardo, este sob comando da maestrina Simone Strublic.

Os ingressos para o show custam entre R$ 12 e R$ 24 (ticketbras.com). Parte da arrecadação do espetáculo será revertida para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade.