19/11/2019 | 17:39



O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional três propostas voltadas para o desenvolvimento regional no País. Trata-se três projetos de lei para instituir o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste para o período de 2020-2023, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia para o período de 2020-2023 e o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste para o período de 2020-2023.

As mensagens que formalizam o envio das matérias ao Legislativo foram publicadas nesta terça-feira, 19, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).