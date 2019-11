Unicórnios: startups bilionárias são as mais buscadas pelos brasileiros

Da Redação



19/11/2019 | 16:48

No último ano, muito se ouviu falar nos unicórnios: startups que valem mais de um bilhão de dólares. No Brasil, há algumas dessas empresas – e, das 10 companhias desse tipo mais pesquisadas pelos brasileiros, oito foram fundadas no país.

É o que aponta uma pesquisa realizada pela empresa de marketing digital SEMrush. O interesse pelo assunto cresce cada vez mais, pois apenas nos últimos três meses, as buscas pelo termo “startup” cresceram consideravelmente: de 90,5 mil em junho para 135 mil em setembro.

(Aliás, quer saber o que é uma startup? Clique aqui e confira reportagem completa do 33Giga.)

Ranking

Startups mais buscadas na internet pelos brasileiros

(média mensal de janeiro de 2018 a setembro de 2019): 1. PagSeguro: 2,8 milhões

2. Uber: 2,6 milhões

3. Airbnb: 1,6 milhão

4. Nubank: 1,3 milhão

5. iFood: 1,2 milhão

6. 99: 363 mil

7. Gympass: 234 mil

9. Stone: 153 mil

9. Ebanx: 117 mil

10. Loggi: 92 mil

Em primeiro lugar no ranking vem o PagSeguro, fintech de meios de pagamento, com mais de 2,8 milhões de buscas mensais na internet, de acordo com dados da SEMrush. A pesquisa engloba mecanismos de busca como Google e Bing, e apurou dados de janeiro de 2018 a setembro de 2019.

Em segundo e terceiro lugar, as únicas gringas da lista: Uber, com 2,6 milhões de pesquisas, e Airbnb, com 1,6 milhão. Seguindo a lista, o Nubank apurou 1,3 milhão de buscas – recentemente a fintech anunciou que, em breve, os clientes poderão utilizar a nova modalidade para guardar dinheiro automaticamente.

No quinto lugar vem iFood, foodtech brasileira da holding Movile, que apurou 1,2 milhão de pesquisas. A 99 vem logo em seguida, com 363 mil buscas. A lista segue com Gympass, com 234 mil pesquisas, Stone, com 153 mil, Ebanx, com 117 mil e Loggi, com 92 mil.