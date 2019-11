Disney confirma atores e diretor de 'Star Wars' na CCXP 2019

19/11/2019 | 16:28



A Disney confirmou nesta terça-feira, 19, alguns de seus astros para a Comic Con Experience (CCXP) São Paulo 2019. Vêm pelo painel Star Wars: A Ascensão de Skywalker os atores: Daisy Ridley, que interpreta a Rey, Oscar Isaac, que faz o Poe Dameron e John Boyega, que vive o Finn. O encontro com os fãs está marcado para sábado, 7 de dezembro. Todas as opções de entradas estão esgotadas.

Além do elenco, também estão confirmados o diretor J.J. Abrams e a produtora do filme, Kathleen Kennedy. O painel faz parte de uma iniciativa da Disney para divulgar o novo longa da série, que estreia no dia 19 de dezembro e vai por um ponto final na trama dos Skywalker. Ou seja, o filme é uma sequência direta de Star Wars: Os Últimos Jedi, lançado em 2017, que continua uma história lançada há quase quarenta anos atrás, em Star Wars Episódio V: O Império Contra Ataca, de 1980.

O anúncio veio um dia após a HBO confirmar a presença do elenco de sua nova série, His Dark Materials, no evento. Outros nomes de peso também já estão definidos, como Gal Gadot e Patty Jenkins, de Mulher Maravilha 1984 e Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead e Cathy Yan, de Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa). Todas elas vêm pela Warner Bros. Já pela Netflix estão confirmados Ryan Reynolds, de Esquadrão 6 e o elenco da série La Casa de Papel.

A Comic Con, que bateu recorde em 2018 ao receber mais de 260 mil visitantes, torna a ocorrer neste ano na São Paulo Expo, entre 5 e 8 de dezembro. Para compra, apenas um pacote especial destinado à profissionais da comunicação está disponível, por R$2.000. Mas informações podem ser consultadas no site do site do evento.

Comic Con Experience São Paulo 2019

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)

Ingressos

Todos os pacotes e os passes por dia estão esgotados.

Unlock (pacote voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 2.000,00