Empresária chama Sonia Abrão de mentirosa após rumores de namoro secreto com Eduardo Costa: Não preciso de holofotes

19/11/2019 | 16:10



Polêmica! De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco durante o programa A Tarde É Sua, Eduardo Costa estaria namorando a empresária Luana Dellevedove, de 27 anos de idade, desde 2014, em um relacionamento secreto de idas e vindas.

De acordo com o programa, a mulher, que é dona de uma grande empresa de extensão de cílios, não estaria disposta a assumir um relacionamento com o sertanejo devido ao seu constante envolvimento em polêmicas, o que pode prejudicar seu trabalho. Durante esses cinco anos, os dois se separaram algumas vezes, quando Eduardo assumiu romances com outras pessoas - recentemente, por exemplo, ele teve um affair com Antonia Fontenelle - mas logo reataram o namoro.

De acordo com o colunista, ao ser procurada, Luana disse que não gostaria de falar sobre o assunto, mas que está em uma fase feliz e leve de sua vida.

Luana, no entanto, não gostou nem um pouco do programa, e usou seu Instagram Stories para chamar o colunista e Sonia Abrão, a apresentadora do A Tarde é Sua, de mentirosos. A empresária também afirmou que a forma como foi tratada no programa foi machista e debochada.

- Vamos ter mais respeito, amor ao próximo. Dinheiro e ibope não é tudo na vida. Vamos parar de fazer sensacionalismo na vida das pessoas que você nunca ouviu falar. [...] Essas pessoas, que participam de roda de fofoca, ganham a vida destruindo outras vidas. [...] Eu não preciso de holofotes, ficar em roda de fofocas, meu dinheiro não vem disso, de jogador de futebol, cantor sertanejo, vem do meu trabalho, do meu suor.

Eita! Alessandro Lo-Bianco, ao assistir aos vídeos de Luana detonando o A Tarde é Sua, resolveu se pronunciar, e publicou em seu Instagram um print de uma suposta conversa que teve com a empresária. Ela teria mandado as seguintes mensagens para o colunista, se referindo ao affair com Eduardo Costa:

Eu não quero parecer arrogante, não sou isso, sabe? Tô envolvida em uma confusão que eu segurei por muitos anos. E não me joguei porque não tenho psicológico pra mídia assim, entende? Tudo que você falou é verdade.

Na legenda, Alessandro escreveu:

Como desmontar uma farsa biscoiteira num só print: Tô envolvido numa confusão que segurei muitos anos... Você disse a verdade... Não diga, Luana... me enviando mensagem quase 1h da manhã pra dizer que realmente eu falo a verdade e que ela não sabe lidar com imprensa... Contrate então uma assessoria de imprensa. Se você se meteu com Eduardo Costa e não sabe como assumir isso e que segura essa confusão há anos vai pro analista, porque culpar o repórter que descobriu é feio, jogar pra forca o mensageiro das más notícias como faziam na idade média?

Tenso, hein?