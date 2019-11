Teatro Municipal de Santo André recebe propostas de espetáculos infantis

Do Dgabc.com.br



19/11/2019 | 14:59



O Projeto Okupa Teatro Infantil, da Secretaria de Cultura de Santo André, está com inscrições abertas para grupos interessados em apresentar espetáculos infantis em janeiro no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. As datas disponíveis são os dias 18, 19, 25 e 26 e as inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro por meio da plataforma CulturAZ ou presencialmente. Para estas datas, não será cobrada a taxa de utilização do espaço.



Para as inscrições virtuais os proponentes deverão se cadastrar com as informações pessoais completas na plataforma. Mais informações sobre o processo e a documentação necessária estão disponíveis no link http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projetos/edita/597/.



No caso de inscrição presencial, as propostas deverão ser entregues em envelope lacrado para a Administração do teatro, localizada no térreo 1 do prédio da Secretaria de Cultura, no Paço Municipal, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h30. No momento da entrega não haverá checagem da documentação. As propostas serão selecionadas pela Comissão de Pauta do teatro. Poderão ser realizadas duas sessões do mesmo espetáculo em cada dia.



Projeto – O Projeto Okupa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura que disponibiliza equipamentos públicos para grupos apresentarem seus trabalhos. Neste caso, o objetivo é a formação de público infantil. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4433-0789, ou pelo endereço eletrônico: teatro@santoandre.sp.gov.br.



Serviço:

Inscrições para ocupação do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence em janeiro – Projeto Okupa Teatro Infantil

Datas disponíveis: 18, 19, 25 e 26 de janeiro de 2020

Inscrições: até 1º de dezembro de 2019, na plataforma CulturAZ ou na secretaria do teatro (térreo 1 do prédio da Secretaria de Cultura), de terça a sexta-feira, das 9h às 12h, ou das 14h às 16h30

Informações: http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projetos/edita/597/

Mais informações: (11) 4433-0789 ou pelo endereço eletrônico: teatro@santoandre.sp.gov.br.