São Bernardo cria 2.805 novas vagas na rede municipal de ensino

19/11/2019 | 14:53



São Bernardo consolidou nos últimos três anos a criação de 2.805 vagas, destinadas a crianças de 0 a 3 anos. Com a ampliação, a Prefeitura passa a garantir a partir de 2020 atendimento a 91,4% da procura por vagas para esta faixa etária, em toda rede municipal de ensino.



O aumento do número de vagas foi obtido graças à execução de amplo programa de melhorias promovido pela Secretaria de Educação que, entre outras ações, promoveu a reorganização das escolas de São Bernardo, que permitiu aumento da capacidade de atendimento da rede municipal com a criação de 1.681 vagas.



No período, a atual gestão inaugurou ainda duas creches próprias, na região do Jardim Nazareth e Riacho Grande, como também, ampliou o número de unidades parceiras e de suas filiais. Juntas, as ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação garantiram a abertura de outras 1.124 vagas.



“Com planejamento e gestão, em conjunto com as entidades que administram as creches parceiras, conseguimos diminuir consideravelmente o tempo de espera por vaga na nossa cidade. Em três anos, foram quase 3.000 vagas criadas em todo município. Um resultado importante que consolida o avanço no nosso sistema de Educação e reforça nosso objetivo de incluir todas as nossas crianças na escola”, afirmou o chefe do Executivo.



AVANÇO - Com a ampliação da oferta da rede municipal, São Bernardo reduziu nos últimos três anos em 66% o tempo de espera por vaga na cidade, reduzindo a fila de espera de 4.541 para 1.521 alunos. Tal resultado possibilitou, por exemplo, que o município zerasse a fila de crianças na faixa etária de 3 anos.



Para a secretária de Educação, Silvia Donnini, o avanço do sistema reforça o compromisso da atual gestão com a primeiríssima e a primeira infância, período que vai desde a concepção do bebê até o momento em que a criança ingressa na educação formal e inicia seu desenvolvimento. “Conseguimos aplicar a nossa rede municipal de ensino um regime de colaboração onde hoje o atendimento dessas crianças conta com o apoio da sociedade civil, das entidades e do sistema público. Todos integrados num único objetivo que é inserir todas essas crianças na rede”, destacou a titular da Pasta.



ENTIDADES PARCEIRAS - Atualmente, São Bernardo conta com 28 entidades parceiras que juntas atendem 3.200 crianças. Todas as unidades seguem o planejamento pedagógico elaborado pela Secretaria de Educação, assim como, recebem alimentação, material escolas e uniforme da Prefeitura. “Podemos falar que essas unidades fazem parte da rede, graças a um trabalho de harmonia que conseguimos desenvolver nesta gestão”, enfatizou a secretária de Educação.



Instalada desde 1977 no Jardim Silvina, a Creche Betel é uma das unidades que atuam em conjunto com a Prefeitura. Fundada pela Associação Presbiteriana de Assistência Social (ASPAS) a instituição atende atualmente 150 crianças. “Essa parceria que temos tido com a Prefeitura tem sido muito importante para garantir o acesso a Educação para essas crianças. Além disso, a Administração tem nos auxiliado na revitalização do espaço e no acompanhamento pedagógico realizado pela Secretária de Educação”, afirmou presidente da entidade, Maria da Conceição Dias Silva.



Além de ser contemplada com recursos do programa Escola Linda, a unidade foi também uma das entidades beneficiadas com recursos enviados pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo que possibilitou a instituição construir uma nova área de recreação.