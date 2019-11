GCM recupera no Bairro da Fundação veículo roubado na capital

Do Dgabc.com.br



19/11/2019 | 14:21



Uma viatura da ROMU (Rondas Municipais), equipe tática da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, realizava ronda pelo cruzamento da Avenida do Estado com a Rua Mariano Pamplona, no Bairro da Fundação, por volta das 22h da última quarta-feira (13), quando foi noticiada sobre o roubo de um veículo Volvo, modelo XC-60, no Jardim Avelino, na capital paulista.



Os indivíduos transitavam com o veículo pela Avenida dos Estados e, ao avistarem a viatura, tentaram fugir. Imediatamente, a ROMU iniciou o acompanhamento emitindo sinais sonoros e luminosos para que eles parassem, o que foi totalmente ignorado pelos assaltantes. Já na Costa Barros, o veículo colidiu com mais quatro automóveis. Após o acidente, os indivíduos saíram correndo a pé, mas logo foram capturados. Uma aliança e uma réplica de arma de fogo foram encontradas com os assaltantes. Encaminhados para o 56º DP, eles permaneceram à disposição da Justiça.



TENTATIVA DE FURTO

A GCM apreendeu dois menores infratores por tentativa de furto de motocicleta na Alameda Porcelana, no Bairro Cerâmica, às 23h49 do sábado (16). A ROMU realizava rondas pelas imediações do local, quando foi acionada pela Cecom (Central de Comunicações) da GCM, para verificar a denúncia de dois indivíduos que tentavam furtar uma moto. De imediato, os adolescentes (13 e 15 anos) foram flagrados pelos guardas tentando acionar a ignição do ciclomotor. A dupla confessou a tentativa de furto e foi conduzida à Delegacia Sede. Com os adolescentes foram encontrados 13 chaves micha e um capacete, que havia sido furtado de outra motocicleta.