Emilia Clarke revela que era pressionada a ficar nua em Game of Thrones para não decepcionar fãs

A atriz Emilia Clarke relembrou sua participação - inesquecível - em Game of Thrones. Mas parece que nem tudo foram flores nas gravações. Em conversa no podcast Armchair Expert, ela contou como foi pressionada a ficar nua na série:

Sou muito mais consciente sobre as coisas que me deixam confortáveis, sobre o que acho ok fazer. Tipo: Não, o lençol fica aqui em cima, e eles dizendo: Você não quer desapontar os fãs de Game of Thrones.

Ela disse ainda que respondia: F***-se.

Na mesma conversa, ela contou como foi importante a participação do ator Jason Moma em cenas difíceis que teve no começo da série, que, como Dax descreveu, eram, basicamente de estupro.

Ele cuidou de mim em um ambiente onde não sabia que precisava ser cuidada. (...) Ele chorava mais do que eu. Só agora percebo como tive sorte, as cenas poderiam ter ido para outros caminhos bem diferentes. Ele tinha experiência, ele falava: Querida, é assim que é para ser, e é assim que não é para ser. Então ele ficava: Podemos pegar nossos malditos roupões? Ela está tremendo.

Emilia disse ainda que, como tinha acabado de sair da escola de teatro quando entrou na série, que virou sucesso mundial, ainda não conseguia pedir o que queria ou precisava, e que ia chorar no banheiro para depois voltar para filmar as cenas de nudez.