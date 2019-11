Adriane Galisteu coloca cobertura de 12 milhões de reais à venda

19/11/2019 | 14:10



A apresentadora Adriane Galisteu decidiu colocar à venda a cobertura que tem no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Adriane, que vinha alugando o imóvel desde o nascimento do filho Vittório, hoje com dez anos de idade, estaria querendo se desfazer da propriedade para comprar uma casa em São Paulo, de acordo com o site Casa Vogue.

Segundo o portal, o apartamento foi avaliado em 12 milhões de reais e a atriz estaria disposta a dar o apartamento como pagamento e pagar uma possível diferença na próxima aquisição. Alguns imóveis já foram avaliados pela gata, mas até o momento, nenhum deles a teria agradado.

A cobertura viria a possuir 393 metros quadrados e contaria com três suítes, uma sala de televisão, terraço, piscina e três vagas na garagem. O veículo também afirma que o preço mensal do condomínio é por volta dos sete mil reais.

Adriane, que mora em um apartamento de 700 metros quadrados no Higienópolis, em São Paulo, aparentemente não pretende se desfazer dele, mesmo que encontre a casa dos seus sonhos na mesma cidade.

Esperamos que ela encontre a casa que quer para viver com a família, né?