Miley Cyrus termina namoro com Cody Simpson para se concentrar em si mesma

19/11/2019 | 12:10



Parece que Miley Cryrus está solteira - de novo! Só em 2019, a cantora anunciou o fim de seu casamento com Liam Hemsworth e, de quebra, terminou o romance com a modelo Kaitlynn Carter. Tudo isso um atrás do outro! Agora, de acordo com o Radar Online, o namoro com Cody Simpson também chegou ao fim e o motivo teria sido porque ela sentiu a necessidade de se concentrar em si mesma.

- Eles estão dando um tempo, mas querem continuar amigos. Ela disse que só precisa se concentrar em si mesma, disse uma fonte.

Anteriormente, o portal de notícias noticiou que o relacionamento tinha sido planejado para provocar Liam, que segundo o TMZ, está engatando um romance com uma atriz australiana chamada Maddison Brown. Os dois até já foram vistos andando de mãos dadas em Nova York, nos Estados Unidos.

Uma fonte, em contato com o Radar Online, alegou que Miley estaria insatisfeita com a reação de Liam, que decidiu seguir em frente.

- Esse romance com Cody e o comportamento constante de: olhe para mim, foram projetados para provocar Liam. Para ser justo, sempre funcionou no passado, porque ele é um cara legal que, em última análise, a ama. Mas agora ele apenas revirou os olhos e lavou as mãos... mesmo como amigo, o que obviamente está deixando Miley louca, disse a fonte. Eita!

Até o momento nenhum dos dois se pronunciou sobre o suposto término, no entanto, vale dizer que desde o dia 3 de novembro que a cantora não menciona Cody nas redes sociais.