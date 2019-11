Novo Audi Q3 entra em pré-venda no Brasil por R$ 179.990

Leo Alves



O novo Audi Q3 entrou em pré-venda no Brasil. Previsto para estrear no primeiro trimestre de 2020, o modelo já pode ser encomendado com algumas condições especiais de lançamento. Com preço inicial de R$ 179.990, quem adquirir o SUV antecipadamente terá valorização de até R$ 10 mil no veículo usado e garantia de quatro anos.

Novo Audi Q3: mudanças

A nova geração do utilitário foi amplamente reformulada. Segundo a Audi, o espaço interno foi melhorado, e o Q3 conta com nova tela sensível ao toque, e tem novos itens de segurança e assistência à direção.

Em relação ao anterior, houve aumento em todas as dimensões. Ele agora tem 4.484 milímetros de comprimento e 1.849 milímetros de largura — 97 mm e 25 mm maior que a geração passada, respectivamente. O entre-eixos, por sua vez, cresceu 77 milímetros. Já o porta-malas tem entre 530 litros e 675 litros, de acordo com a posição do banco traseiro.

