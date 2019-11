Rendimento fica estável em 26 das 27 Unidades da Federação no 3º tri, diz IBGE

19/11/2019 | 11:14



O rendimento médio dos trabalhadores ocupados ficou estatisticamente estável na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre do ano em 26 das 27 Unidades da Federação. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apenas Rondônia registrou variação significativa, uma alta de 4,8%, passando de R$ 1.941 no segundo trimestre de 2019 para R$ 2.035 no terceiro trimestre.

O rendimento médio real de todos os trabalhos na média nacional foi estimado em R$ 2.298 no terceiro trimestre, mostrando estabilidade tanto em relação ao trimestre imediatamente anterior (R$ 2.297) quanto em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.295).

No terceiro trimestre, a maior renda média foi registrada no Distrito Federal (R$ 3.887). O menor rendimento foi o do Maranhão (R$ 1.333).