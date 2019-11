Caio Castro e Grazi Massafera não assumem o relacionamento por causa de antigo affair do ator

19/11/2019 | 11:10



Desde setembro rolam rumores indicando que Caio Castro e Grazi Massafera estão em um relacionamento. Ambos não falam abertamente sobre o assunto, mas vez ou outra dão dicas de que estão vivendo algo juntos. E se você já quis saber os motivos que levam o suposto casal a manter tudo em segredo, aqui vai: segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Caio estava também se envolvendo com a atriz Dandara Mariana!

Pois é, de acordo com a jornalista, quando começou a circular com Grazi, Caio também estava em um affair com Dandara que, na época, havia recém terminado um namoro.

Esse envolvimento com o ator de A Dona do Pedaço durou pouco mais de um mês. Por exemplo, Dandara, que participou do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, viajou para São Paulo, para os ensaios. E quem apareceu por lá foi ninguém mais, ninguém menos, que o próprio Caio! O ator ficou hospedado no quarto de Dandara e o casal até mesmo saiu junto para curtir a noite paulistana.

O romance teria terminado mesmo quando Caio e Grazi foram fotografados juntinhos durante o Rock in Rio. Parece que Dandara estava bem apaixonada pelo galã, que mandava poesias pelo WhatsApp. Amigos da atriz revelam que ela estava, inclusive, esperando ser anunciada como namorada oficial de Caio. Grazi, por sua vez, sabia que não era a única, mas não se importava, por isso nunca quis rotular a relação.

Com o orgulho ferido, Dandara colocou o ponto final na relação, mas sofreu e chegou a chorar por ter que abrir mão do bonitão.

Eita!