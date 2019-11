Após dizer que está comendo muito, Giovanna Ewbank posa exibindo barriga sarada

19/11/2019 | 11:10



Giovanna Ewbank está na Inglaterra para compromissos a trabalho, mas parece que não está sabendo lidar com as tentações que encontrou por lá! No Instagram Stories, a atriz e apresentadora publicou uma série de vídeos reclamando que estava comendo demais e exibiu uma mesa cheia de restos de lanches, com batatas fritas e refrigerantes.

- Eu não aguento mais comer! Meu Deus, o Danilo só me dá comida. É só pão, batata frita e coca cola! Eu preciso ir embora e voltar para o Brasil. Alguém me salva de mim mesma!, disse ela aos gritos e dando risada.

Já na manhã desta terça-feira, dia 19, Gioh mostrou que a comilança não a afetou tanto assim, já que posou em frente ao espelho exibindo a barriga sarada. Só de top, ela fez uma dancinha para a câmera e na legenda escreveu:

Bom dia..pra quem está com o orgulho estampado na cara porque acordou cedo, no frio, pra exercitar o corpo e a mente!