Com Harden e Westbrook decisivos, Rockets arrasam Blazers e ganham a 8ª seguida

19/11/2019 | 09:04



Liderado por atuações decisivas de James Harden e Russell Westbrook, o Houston Rockets arrasou o Portland Trail Blazers por 132 a 108, em casa, em um dos confrontos da rodada desta segunda-feira à noite da NBA.

Harden fez 36 pontos e terminou como cestinha do duelo, no qual os anfitriões contabilizaram a oitava vitória seguida nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos. Já Westbrook brilhou com um "triple-double" de 28 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, ajudando também a equipe a se consolidar na vice-liderança da Conferência Leste, agora com 11 triunfos em 14 partidas.

Neste embate diante de seus torcedores, os Rockets contaram com os retornos dos titulares Clint Capela e Danuel House, recuperados de lesões. E o primeiro deles foi bem fazer 22 pontos, a sua maior marca ofensiva nesta temporada, e garantiu um "double-double" ao apanhar nada menos do que 20 rebotes.

Pelo lado dos Blazers, CJ McCollum foi o principal destaque, com 25 pontos, mas a sua atuação ficou longe de ameaçar o domínio do time de Houston, que impôs vantagem tranquila no placar durante a maior parte do jogo. Com o resultado, a equipe de Portland amargou a sua nona derrota em 14 partidas e ocupa a 12ª posição da Conferência Oeste.

DONCIC DÁ SHOW - Outro jogador que brilhou na rodada desta segunda-feira à noite foi Luka Doncic, jovem de 20 anos que fez 42 pontos para liderar o Dallas Mavericks no triunfo por 117 a 100 sobre o San Antonio Spurs, em casa, no clássico texano.

Para completar, o esloveno alcançou o seu sexto "triple-double" nesta temporada ao também ao pegar 11 rebotes e distribuir 12 assistências. Cestinha da partida, ele assim teve papel fundamental para fazer os Mavericks alcançarem o oitavo triunfo em 13 jogos, retrospecto que garantiu a sua equipe na quinta colocação do Oeste.

Já os Spurs sofreram a sexta derrota consecutiva e agora somam um total de nove em 14 partidas, ocupando assim apenas a 12ª posição desta conferência. Com 36 pontos, Demar DeRozan foi o grande destaque da franquia de San Antonio.

CELTICS VOLTAM A VENCER - Depois de terem perdido na rodada de domingo à noite uma invencibilidade de dez jogos na NBA ao caírem diante do Sacramento Kings, o Boston Celtics voltou a vencer nesta segunda ao bater o Phoenix Suns por 99 a 85, fora de casa.

Com o resultado, o time de Massachusetts se garantiu na ponta da Conferência Leste, agora com 11 triunfos em 13 partidas. Jayson Tatum, com um "double-double" de 26 pontos e 11 rebotes, foi o grande nome da equipe visitante. Já pelos Suns, que figuram na sétima colocação do Oeste, contabilizando agora cinco derrotas em 12 duelos, Devin Booker se sobressaiu com 20 pontos.

O Milwaukee Bucks, vice-líder do Leste, passou a somar dez vitórias em 13 partidas ao superar o Chicago Bulls por 115 a 101, fora de casa, onde foi liderado por mais uma boa atuação do grego Giannis Antetokounmpo, autor de 33 pontos e 10 rebotes.

Pouco abaixo na tabela desta conferência, em quarto lugar, está o Toronto Raptors, atual campeão da NBA. E em outro duelo da rodada desta segunda à noite, o time canadense atropelou o Charlotte Hornets por 132 a 96, em casa, e agora tem nove vitórias em 13 confrontos realizados nesta temporada.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira à noite:

New York Knicks 123 x 105 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 86 x 115 Indiana Pacers

Toronto Raptors 132 x 96 Charlotte Hornets

Houston Rockets 132 x 108 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 101 x 115 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 117 x 110 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 85 x 99 Boston Celtics

Utah Jazz 102 x 112 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 90 x 88 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos desta terça-feira:

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder