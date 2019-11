Experiência nos Andes: aproveite com degustação de vinhos e charutos

Redação



19/11/2019 | 08:18

Aproveitar alguns dias de folga e ainda ter experiências nos Andes de tirar o fôlego é uma viagem e tanto. A Cordilheira e seus picos de neve serão o cenário para a celebração da primeira edição de The Cigar & Wine Tour.

Experiência nos Andes

De 16 a 19 de abril de 2020, a cidade de Mendoza acolherá este evento, que visa a estimular os sentidos numa proposta que reúne tabaco, vinhos e gastronomia, bem como as paisagens imponentes e bucólicas do centro-oeste argentino.

Nas instalações do vinhedo Clos de los Siete, os charutos Davidoff Cigars se juntam às criações do enólogo francês Michel Rolland, uma das autoridades máximas do setor, num acontecimento exclusivo.

O evento é voltado para 150 pessoas do Brasil, Uruguai, Chile, Argentina e da América Central. Durante 3 dias e 2 noites, os visitantes compartilharão experiências.

Os viajantes serão guiados pelo enólogo francês Michel Rolland. A partir daí eles serão instigados a descobrir notas particulares em degustações de vinho, elaborarão o blend perfeito para acompanhar um charuto Davidoff, e explorarão os segredos que envolvem sua produção numa viagem repleta de surpresas e fascinação.

Vinícola

A paisagem natural da vinícola Clos de los Siete completa a vivência no local. No Vale do Uco, área semidesértica de vegetação esparsa com solo arenoso e pedregoso, as uvas encontraram terreno fértil para crescer, alcançar a acidez desejada e atingir sabores mais intensos.

Aos pés dos Andes, esta propriedade de 850 hectares prosperou. Formada por quatro vinícolas administradas por famílias francesas de Bordeaux, hoje o vinho que leva seu nome se tornou símbolo de qualidade.

