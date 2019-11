GM e Toyota prorrogam férias coletivas por queda na produção

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/11/2019 | 07:16



Por causa da queda nas exportações para a Argentina e pelo esfriamento no mercado automotivo interno, mais duas montadoras da região prorrogarão férias coletivas. A GM (General Motors), em São Caetano, deixará os trabalhadores em casa a partir do dia 16 de dezembro até 5 de janeiro. Já a fábrica da Toyota, em São Bernardo, dará folga para os colaboradores por 20 dias, a partir de 23 de dezembro.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, as férias foram antecipadas por uma semana devido à crise da Argentina, principal parceira comercial do setor, e pelo mercado interno. “Estava previsto para que os trabalhadores saíssem no dia 23 (de dezembro) até o dia 5 de janeiro. Mas anteciparam por causa de queda na produção.”

Segundo o sindicalista, as conversas sobre o lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho) com a montadora continuam. A empresa alega excedente de 300 a 350 funcionários do chão de fábrica – quase 12% dos 3.000 da produção. Questionada pelo Diário, a GM não se manifestou sobre o assunto.

A Toyota confirmou que a unidade de São Bernardo, que possui cerca de 1.400 colaboradores, terá 20 dias contados de férias coletivas a partir de 23 de dezembro. “Em comparação com outros anos, esse período é ligeiramente maior e se deve em virtude do melhor equilíbrio de oferta e demanda do mercado”, informou.

A Mercedes-Benz não terá mudanças na parada de fim de ano, que será feita de maneira escalonada a partir da terceira semana de dezembro. A maioria retorna no dia 6 de janeiro.