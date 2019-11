Futebol e política na final do Azulão

Raphael Rocha



18/11/2019 | 23:08



No sábado, o São Caetano disputou a final da Copa Paulista no Estádio Anacleto Campanella. Empatou com o XV de Piracicaba e conquistou o troféu e uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. A classe política em peso estava no local e, como não poderia ser diferente, os assuntos políticos dominaram a pauta. Figuras da situação e da oposição conversavam sobre o cenário eleitoral do ano que vem, sobre quem pode impedir um quarto mandato de José Auricchio Júnior (PSDB) e como os contrários ao tucano vão se organizar. Outro assunto que esteve presente foi o presidente do Azulão, Nairo Ferreira de Souza. Acuado nos bastidores após o empresário Saul Klein deixar de aportar recursos no clube, o dirigente chegou a anunciar que iria renunciar à função depois de três décadas. Os políticos debateram o futuro de Nairo e se o São Caetano sobrevive sem o dinheiro de Saul.

Novo líder

O vereador Vladimilson Garcia, o Bodinho (PRP), será oficializado hoje como líder do governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), no Legislativo. A função estava vaga desde o retorno do socialista ao cargo, no dia 10 de setembro. O cargo já foi ocupado pelos vereadores Professor Betinho (DC) e por Fernando Rubinelli (PDT) – esse último, agora, é um dos mais ferrenhos opositores do governo de Atila. As mudanças decorreram da instabilidade política, com prisões de Atila e até cassação do chefe do Executivo, medidas revertidas por decisões judiciais.

Sindserv – 1

O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de Mauá prepara manifestação para hoje, a partir das 14h, na Câmara, a favor a proposta de alteração no estatuto do magistério confeccionada pelo governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB). Segundo a categoria, o texto é fruto de meses de reuniões e negociações entre os educadores e a Secretaria de Educação.

Sindserv – 2

Aliás, a Câmara de Mauá aprovou a concessão de título de cidadão ao presidente do Sindserv mauaense, Jesomar Alves Lobo. A honraria foi sugestão do vereador Chiquinho do Zaíra (Avante), conhecido pela habilidade política nos bastidores do Legislativo. Jesomar é maranhense da cidade de Barão de Grajaú e está em Mauá desde 1960.

Novos associados

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) realiza no dia 25, a partir das 19h, entrega de carteiras de novos associados à entidade. O destaque vai para o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), que passou no exame da Ordem. O convite é assinado pelo presidente da subsecção são-bernardense, Luiz Ribeiro.

Pé-quente

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, acompanhou o GP Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, e tirou foto com o piloto Max Verstappen, da Red Bull, vencedor da corrida. Ele fez questão de dizer que era pé-quente.