Mari substitui Ágatha e estreia no vôlei de praia com Duda em Ribeirão Preto

18/11/2019 | 22:04



A estreia de Mari no vôlei de praia será nesta semana na etapa de Ribeirão Preto do Circuito Brasileiro, marcada para começar na quarta-feira. Em uma parceria temporária, a campeã olímpica nas quadras vai jogar pela primeira vez na areia ao lado de Duda, no interior paulista.

Mari anunciou recentemente que iniciará a sua aventura no vôlei de praia ao lado de Paula Pequeno, tendo como foco a Olimpíada de 2024. Porém, como Ágatha não vai jogar em Ribeirão Preto visando o planejamento físico para os Jogos de Tóquio, em 2020, a comissão técnica da sua dupla com Duda optou pelo convite para Mari. A parceria, porém, vai se restringir a esse evento.

"Aceitei o convite por ser um aprendizado muito grande. A ideia seria começar a disputar os torneios no meio de 2020, mas conversei com a Paula e minha comissão técnica, achamos que era uma oportunidade para absorver conhecimento, informação. Não vamos chegar em Ribeirão Preto pensando em resultado, sei que estou só no começo do processo, mas estou feliz em poder trocar essa experiência, participar dos treinamentos com a Duda e aprender coisas novas", disse Mari.

Como Mari não possui ranking, ela e Duda precisarão disputar o qualificatório da etapa de Ribeirão Preto, a partir de quarta. Será, então, quando começará a experiência na areia da jogadora de 36 anos, campeã olímpica em Pequim-2008.

"Nosso técnico, Marco Char, conversou comigo e sugeriu que eu disputasse a etapa com uma parceira temporária, já que a Ágatha seria poupada pela parte física. Surgiu essa oportunidade. Perguntamos se ela gostaria de treinar comigo por alguns dias, e se desce certo, se ela gostaria de disputar o torneio em Ribeirão Preto. Assisti muitas vezes a Mari pela televisão e ter a oportunidade de jogar ao lado de uma campeã olímpica é muito especial", disse Duda, de 21 anos e eleita a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo em 2018.