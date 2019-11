S.Bernardo reduz furto de veículos e homicídio com COI

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/11/2019 | 07:00



Após 30 dias de atividades, o COI (Centro de Operações Integradas) de São Bernardo – inaugurado em 15 de outubro – ajudou na queda dos índices criminais na cidade, tais como furto de veículos e homicídio. Isso é o que aponta balanço das atividades apresentado ontem pela administração municipal e forças policiais na primeira reunião mensal, ontem.

A queda mais significativa é a dos casos de furto de veículos – sendo 27º no 40° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e 3% no 6° BPM. Conforme o levantamento municipal, foram 52 casos a menos em relação ao mês anterior. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) contabilizou 175 registros do tipo em setembro.

No caso dos homicídios, as ocorrências passaram de três, em setembro, para nenhum em outubro. Já os crimes de roubo a bancos e latrocínio seguiram sem registros no período analisado. As informações oficiais serão divulgadas dia 25 pela SSP.

“Faremos essa reunião mensalmente de acompanhamento dos resultados. Neste primeiro encontro, os resultados foram positivos, tendo apenas uma elevação nos roubos de veículos – em setembro foram 114 casos e a administração não divulgou o dado atualizado”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Para o comandante da Polícia Militar no Grande ABC, coronel Renato Nery, os resultados foram positivos por causa da interação entre as polícias Civil e Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal). “Pelo recorte estatístico (entre 15 de outubro até 15 de novembro), observamos que a segurança foi ampliada na cidade, desde a implantação do COI.”

O COI abriga o 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), a Delegacia de Proteção ao Idoso, a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), e a Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente), no Centro de São Bernardo.