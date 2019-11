Asfalto da Prestes Maia é alvo de reclamações

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/11/2019 | 07:00



Motoristas que circulam pela Avenida Prestes Maia, em Santo André, sentido São Bernardo, reclamam de problemas viários observados na subida do Viaduto Rotary, altura do IML (Instituto Médico-Legal). O trecho conta com desnível no solo e ausência de recapeamento, o que gera acidentes e transtornos.

Segundo os usuários do local, problemas com pneus furados e quedas de motoqueiros são frequentes. Conforme a vizinhança, são pelo menos quatro casos por mês. A auxiliar de serviços gerais Maria José da Silva, 43 anos, que trabalha em uma empresa de plástico próxima ao local, observa que o trecho estava passando por manutenção por parte da administração, porém, sem conclusão. “Eles (a Prefeitura) estavam arrumando, mas parece que a raspagem do asfalto acabou aqui. Os motoristas precisam reduzir a velocidade, senão podem furar os pneus.”

O motorista de ônibus e morador da região Francelino Rodrigues, 65, avalia que, apesar das reformas atuais no local, a administração deveria colocar sinalizações para alertar sobre o desnível. “Quem já conhece aqui vai reduzir a velocidade para passar. Agora, um motoqueiro que circula pela primeira vez, em velocidade de 60 km/h, pode cair e se machucar. Já vi.”

A Prefeitura de Santo André observou que o desnível ocorre devido fresagem do pavimento asfáltico, necessária para a adequação de camada de asfalto que será colocada e que se trata de “situação temporária, enquanto não são finalizados os trabalhos do Programa Rua Nova”. Conforme a administração, o recapeamento faz parte de conjunto de intervenções da Operação Prestes Maia. A primeira parte do pacote foi entregue em outubro e a data do término não foi informada.