Jornalistas Cassius Zeilmann e Daniel Adjuto se despedem do SBT

18/11/2019 | 21:14



O jornalista Cassius Zeilmann, do SBT, anunciou sua saída da emissora nesta segunda-feira, 18, em uma postagem no Instagram. Seu ex-colega de emissora Daniel Adjuto se despediu no sábado, 16.

"Chegou a hora de dar tchau, de dizer adeus, de me despedir. A todos que fizeram parte dessa trajetória, o meu muito obrigado", escreveu Zeilmann.

"Foram anos sensacionais, de muito aprendizado e diferentes experiências. Aqui, fui estagiário, produtor, editor, repórter e apresentador", continuou.

Daniel Adjuto, por sua vez, foi mais sucinto: "Aqui, fui feliz. O primeiro passo, o estágio. O último, a bancada. Obrigado, família SBT".

Cassius Zeilmann apresentou telejornais na emissora como o SBT Brasil e o SBT Notícias. Daniel Adjuto trabalhava como repórter na cidade de Brasília.

