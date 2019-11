Sem Kleina, Ponte Preta tem desfalques para enfrentar o Sport

18/11/2019 | 20:45



A Ponte Preta tem dois desfalques confirmados para enfrentar o Sport, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, às 21h30, pela 37.ª rodeada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por matar um contra-ataque na derrota diante do CRB, Washington é peça fora de combate pelo terceiro cartão amarelo. Trata-se da primeira suspensão do volante nesta edição da segunda divisão nacional.

A segunda ausência é fora das quatro linhas. Por reclamação, o técnico Gilson Kleina fica de fora pelo mesmo motivo, pela segunda vez em menos de um turno, e será 'substituído" pelo auxiliar Juninho à beira do gramado.

Por outro lado, o meia-atacante Marquinhos retorna de suspensão e deve ser titular no ataque no Recife. Poupado na derrota por 2 a 0 para o CRB em Maceió, o meia Renato Cajá, por sua vez, é nome garantido entre os iniciais do time campineiro.

Em jejum de nove jogos na temporada, a Ponte só cumpre tabela nas duas últimas rodadas da Série B, haja visto estar livre da zona de rebaixamento e sem perspectiva de acesso. Com 44 pontos, o time campineiro tem como meta terminar à frente do rival Guarani. Ambos estão empatados na tabela, mas o time alviverde leva vantagem no número de vitórias: 12 a 10.