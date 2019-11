Gloria Maria fala sobre cirurgia no cérebro

18/11/2019 | 19:30



Gloria Maria, apresentadora do Globo Repórter que recentemente passou por uma cirurgia no cérebro e ficou internada em um hospital no Rio de Janeiro, usou seu perfil no Instagram para falar sobre seu estado de saúde pela 1ª vez desde o ocorrido nesta segunda-feira, 18.

Segundo ela, o problema teve início na madrugada de sábado para domingo, em 3 de novembro: "Desmaiei na minha casa, do nada. Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e me machuquei."

"Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio demonstraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento. O tumor formou um edema em volta dele que inflamou e me fez desmaiar", continuou Gloria.

A jornalista passou por uma cirurgia que durou cerca de seis horas e, em seguida, foi levada ao centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital CopaStar.

Gloria Maria, que é mãe de duas filhas, fez questão de agradecer ao apoio de fãs e ao fato de tudo ter dado certo: "Sobrevivi! Hoje acredito em milagre! Ainda tenho um caminho a percorrer, mas estou inteira!"

Segundo seu médico, Dr. Paulo Niemeyer, Gloria Maria deve voltar ao Globo Repórter dentro de três semanas.

Confira abaixo a íntegra do texto publicado por Gloria Maria após sua cirurgia no cérebro: