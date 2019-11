Pais protestam contra cancelamento do Projeto Atleta do Futuro do Sesi São Caetano

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



18/11/2019 | 19:26



Na tarde desta segunda-feira (18), pais, alunos e usuários do centro de lazer e esportes do Sesi (Serviço Social da Indústria) Presidente Eurico Gaspar Dutra, em São Caetano, realizaram manifestação em frente a entrada da unidade localizada no bairro Boa Vista, contra o cancelamento do PAF (Programa Atleta do Futuro) e das aulas de música a partir de 2020.

Segundo os manifestantes, a direção da escola não deu nenhuma explicação sobre o cancelamento dos projetos. "Nossos filhos praticam vários esportes como judô, natação vôlei e aulas de música. Tudo isso será desmantelado e ficamos sabendo pelas redes sociais. No lugar vão criar vagas para o Ensino Médio", explicou Nilda Melo da Silva, 48 anos, mãe de uma aluna.

Eles contaram ainda que o centro esportivo da unidade acabou de ser entregue após reforma e que não faz nenhum sentido acabar com o projeto."Porque então tiveram todo esse gasto desnecessário? Reformaram vestiários infantil e adulto, quadra, academia, piscina e agora eles vêm dizer que vão transformar tudo em sala de aula?", questionou Geisiany Pinheiro Reis de Almeida, 48, mãe de duas alunas e frequentadora da academia da unidade, que também é aberta para a população em geral.

Outro ponto levantado pelos manifestantes é o número de profissionais que perderão o emprego com o cancelamento do projeto. "São profissionais que ficarão desempregados. A coordenadora do esporte já foi dispensada na quinta-feira da semana passada. ", contou Sonia Maria de Lima, 46 .

Em nota, o SESI confirmou o cancelamento do PAF em 2020, mas garantiu que as atividades do Centro de Lazer e Esportes, tais como academia e aulas esportivas serão transferidas para as unidades de São Bernardo, Santo André, Diadema e Mauá. "A unidade receberá reformas para modernização da escola e ampliação do atendimento escolar nos ensinos Fundamental 2 (Do 6º ao 9º ano) e médio, com abertura de novas turmas", finalizou.