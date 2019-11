Jair Bolsonaro sobre encontro com Yao Wei, CEO Huawei do Brasil: Apenas ouvi

18/11/2019 | 19:16



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a empresa Huawei quer operar a faixa 5G no Brasil. Bolsonaro encontrou-se com o presidente da empresa, Yao Wei, na manhã desta segunda. "Apenas ouvi", resumiu Bolsonaro. O presidente afirmou que, durante a reunião, a empresa chinesa deixou claro seu interesse em participar da faixa 5G, mas que não foi abordado diretamente o tema leilão.

"Não ouvi a palavra leilão. Se falou, estava desatento", disse. O presidente afirmou haver ainda uma outra empresa sul-coreana de operar 5G. "A gente vai levar para o lado da oferta e conectividade."

Bolsonaro afirmou ainda que numa reunião terça-feira cedo a proposta de reforma administrativa será novamente debatida. A expectativa é de que uma versão do texto seja apresentada para a discussão. A ideia, de acordo com o presidente, é fazer uma proposta "mais suave possível."

Questionado sobre a cotação do dólar, que bateu R$ 4,21 nesta segunda, e se alguma medida seria adotada, o presidente sugeriu ligar para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. "Quer o telefone do Roberto Campos?"