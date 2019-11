Líder, invicta e classificada, Espanha goleia no adeus às Eliminatórias da Euro

18/11/2019 | 19:12



A Espanha encerrou, nesta segunda-feira, com uma goleada, por 5 a 0, sobre a Romênia, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, sua participação no Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Em dez jogos, os espanhóis venceram oito e empataram dois, com 31 gols marcados e apenas seis sofridos.

O resultado ratificou a Espanha na liderança da chave, com 26 pontos, contra 21 da Suécia, que bateu Ilhas Faroe, por 3 a 0, e também estará na fase final da competição, ao terminar na segunda colocação. Os romenos ficaram com 14 pontos.

No outro jogo do grupo, em Malta, a Noruega venceu por 2 a 1 e alcançou os 17 pontos. Agora, romenos e noruegueses vão disputar uma vaga na próxima Eurocopa através da repescagem.

A Espanha não teve dificuldades em marcar diante de uma Romênia apática. Fabián pegou rebote do goleiro e abriu o placar logo aos oito minutos. O jogo estava tão tranquilo para os anfitriões que o experiente Sergio Ramos desconcentrou e falhou feio, quase permitindo o empate.

Aos 33, Moreno desviou um cruzamento e fez o segundo gol espanhol. O terceiro foi de Alvaro Morata em um belo disparo, aos 43. Ainda havia tempo para um quarto gol espanhol. E ele veio por intermédio de Adrian Rus (contra), ao tentar cortar um cruzamento da direita de Moreno.

A Espanha não diminuiu o ritmo na etapa final e perdeu várias oportunidades para ampliar o marcador. O quinto gol só saiu aos 46 minutos, com um belo chute de fora da área de Mikel Oyarzabal.