Luís Felipe Soares,br>Do Diário do Grande ABC



19/11/2019 | 07:00



A grade de televisão não fica de fora da programação pela Consciência Negra. Canais e programas – das redes aberta e paga – de diferentes tipos contam com agenda especial para celebrar a data e reforçar a discussão sobre a importância da luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social.

Hoje, por exemplo, a TV Cultura exibe o #Provocações, apresentado por Marcelo Tas, com participação do escritor Ale Santos, autor de obras sobre ficção científica e fantasia afro-americana. O bate-papo fala de sua carreira e mostra como ele tem se afastado de contos inventados para mergulhar em histórias e fatos reais. A exibição começa às 22h15.

Amanhã, também às 22h15, o programa Opinião Nacional debate a afirmação da identidade negra e o racismo na sociedade brasileira com presença do jurista e filósofo Silvio Luiz de Almeida e a rapper e historiadora Preta Rara. No mesmo dia, a partir das 22h45, será apresentada a cerimônia do Troféu Raça Negra 2019, que premia personalidades negras que contribuíram em diversas áreas.

Outro destaque da agenda do canal fica por conta da reapresentação do Ensaio com o grupo Racionais MC’s, gravado originalmente em 2003. Histórias dos rappers e seus sucessos serão relembrados na sexta, às 23h45.

Semana temática também toma conta do SescTV, com destaque para o documentário Nem Caroço Nem Casca – Uma História de Quilombolas (2013), de Will Martins, com sessão amanhã, às 23h. Outro filme que vai ao ar é Branco Sai, Preto Fica (2014), título de Adirley Queirós, na sexta, também a partir das 23h.

A parte musical do canal fica por conta de shows da veterana Elza Soares (amanhã, às 22h) e do contemporâneo Criolo (sábado, às 10h).

No canal por assinatura Curta!, parte das atenções se volta para o documentário A Última Abolição, de Alice Gomez, lançado no ano passado e que aborda diversas questões em torno do Brasil ter sido o último País ocidental a decretar o fim da escravidão. A exibição está agendada para amanhã à noite, às 22h30.