Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



19/11/2019 | 07:44



A animação nacional Tito e os Pássaros entra em cartaz hoje à noite, a partir das 19h30,

no Teatro Santos Dumont (Avenida Goiás, 1.111), em São Caetano.

O filme é atração desta semana do projeto Pontos MIS, com objetivo de promover a formação de público e a circulação de obras do cinema pelo Estado de São Paulo por meio de parceria entre prefeituras e o Museu da Imagem e do Som.

Na história, um menino é responsável por achar cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto. A entrada é gratuita.