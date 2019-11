O Dia da Bandeira. Como antigamente

Ademir Medici

Seguindo modelos históricos, o Tiro de Guerra de São Caetano celebra o Dia da Bandeira poucos minutos antes do meio-dia de hoje. Iniciativa conjunta do próprio TG e do Gama (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista).

Ideia é somar aos atuais atiradores os antigos, que representarão várias gerações.

Atirador de todos os tempos, compareça, retorne ao seu TG. A data merece. O TG também. É São Caetano dando mais um exemplo cívico.

ANTIGAMENTE...

São Bernardo, 19. Com a presença do corpo docente e grande número de alunos, o Grupo Escolar realizou hoje solenemente a Festa da Bandeira, a qual foi hasteada ao meio-dia na fachada do edifício, cantando, então, os alunos o Hino da Bandeira (cf. O Estado de S. Paulo, 20-11-1919).

Nestes últimos anos a comemoração do Dia da Bandeira tem sido feita cada vez com mais ardente entusiasmo, em consequência da campanha intensa que se tem feito em prol da educação cívica do nosso povo (idem).

Comunicado do Departamento de Educação determina que em todas as escolas públicas e particulares seja realizada a Festa da Bandeira, com o hasteamento do Pavilhão Nacional às 12h, seguido de preleção (cf. Estadão, 18-11-1939).

O Governo Provisório da República instituiu a nova bandeira e as novas armas nacionais pelo decreto número 4, de 19 de novembro de 1889.

Dia da Bandeira

TG de São Caetano

Quando: hoje, 19 de novembro (terça-feira)

Horário: 11h45

Endereço: Av. Guido Aliberti, 1.713 – bairro Santo Antonio, em São Caetano

Informações: 4227-7300; 9-7133-2403

Diário há 30 anos

Domingo, 19 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7227

Manchete – Eleições presidenciais: apuração dramática acaba hoje; PT e PDT dividem a angústia no 1º turno

TSE prevê que só apuração de 98% dos votos define o 2º turno.

Collor chega ao 2º turno explorando imagem antipolítica.

Derrota liquida os 42 anos de sonho presidencial de Ulysses Guimarães.

No Grande ABC, apuração confirma a pesquisa do Diário.

Em 19 de novembro de...

1919 – A professora Maria Iracema Munhoz licencia-se por dois meses da 2ª Escola de São Bernardo. No período, será substituída pela professora Eutynira Lopes.

Nota – Natural de Santos, Maria Iracema Munhoz é o nome do grupo escolar central de São Bernardo, localizado na Praça Lauro Gomes.

1939 – Entregue simbolicamente o autódromo de Interlagos, com os primeiros treinos dos chamados automobilistas – hoje seriam chamados de pilotos. A entrega oficial estava marcada para o domingo seguinte, dia 26.

Santos do Dia

João Del Castilho

Roque Gonzáles

Rafael de São José

MATILDE DE HACKEBORN. (Helfta, Alemanha, 1240/1241 – 19 de novembro de 1298), foi uma monja cisterciense, mística, nobre e santa católica, também conhecida por Matilde de Helfta

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 19 de novembro:

Em São Paulo, Santo Anastácio e Itaóca

No Paraná, Cafeara, General Carneiro, Itaúna do Sul, Ivaiporã, Paiçandu e Rancho Alegre

Em Alagoas, Ibateguara

Em Goiás, Iporá

No Rio Grande do Norte, João Câmara

No Maranhão, Pio XII

No Pará, Porto de Moz

Em Minas Gerais, Redut

