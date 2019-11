Bruna Marquezine discute com fã de Marina Ruy Barbosa: Tenta me diminuir e ofender

18/11/2019 | 16:10



Bruna Marquezine não tem papas na língua! A atriz usou seu Twitter para parar uma briga entre um fã clube seu e um de Marina Ruy Barbosa - e acabou entrando no meio da confusão. Para quem não lembra, as duas atrizes atuaram juntas em Deus Salve o Rei, e rumores de inimizade entre as duas surgiram na web - eles, no entanto, já foram desmentidos pelas duas atrizes, que disseram apenas que não são próximas.

A polêmica começou quando, durante uma briga entre os fã clubes, a página destinada à Marina disse que Bruna não era profissional e que havia rompido o contrato com uma marca após crisinha de ex-namorado - se referindo ao término da atriz com Neymar, quando ela desativou sua conta no Instagram. Bruna, no entanto, resolveu rebater, e escreveu:

E você não vem me pedir empatia e sensatez depois dizendo que eu deveria controlar minhas fãs e acabar com essas discussões tontas de vocês, porque na hora de responder só sabe tentar me diminuir e ofender falando do que não sabe. Já deu disso tudo. A competição só existe entre vocês.

Ela ainda continuou:

Eu não me responsabilizo pelo o que meus seguidores falam, não me envolvo e nunca apoiei ou incentivei nenhum tipo de competição ou falta de empatia com ninguém, mas isso já passou dos limites. Por favor, chega.

A pessoa que administra o fã clube de Marina respondeu dizendo que apesar de a ruiva ter pedido para que seus fãs não entrem em discussões, ela não tem medo de Bruna e nem dos fãs da atriz, e que não irá se calar ao ver ofensas direcionadas à sua ídola. Marquezine disse:

Quem falou de medo? Apenas um dos meus três últimos tweets foi direcionado a você e aos fãs dela que respondem atacando. Não sou mãe de ninguém pra corrigir as pessoas e essa não é a primeira vez que me posiciono em relação a essa polêmicas bobas entre fã clube.

Durante a discussão, a internauta ainda disse para Bruna que ela deveria respeitar o luto da Marina ao invés de estar aqui alimentando discussões - se referindo a morte de dois amigos da ruiva após a queda de um avião, que aconteceu na última quinta-feira, dia 14 - e a atriz respondeu:

Eu lamento o luto dela, mas não sei o que está acontecendo. Sinto muito.

Após a internauta dizer que não a segue, mas que Bruna já a tratou mal pessoalmente, a ex de Neymar disse:

Não acompanha, mas tá sabendo muito. Não me lembro desse episódio, mas se realmente fui menos doce com você do que você esperava algum motivo eu tive, com você ou pessoal. Não tem combinado nenhum. Eu já falei o que penso dessa competição e dessa troca de ofensas. Pra mim o assunto está encerrado e eu espero que pras pessoas que me acompanham também.