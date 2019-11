Murilo Benício disse a amigos que Alessandra Negrini está com ciúmes do filho trabalhar com ele

18/11/2019 | 16:10



Fruto do antigo relacionamento entre Murilo Benício e Alessandra Negrini, Antônio Benício, de 22 anos de idade, foi escalado para participar da próxima novela das nove, da Rede Globo, Amor de Mãe.

Segundo o portal Extra, a escalação de Antônio teria deixado a mãe do rapaz, Alessandra, enciumada. Seu pai, Murilo, que está na trama e viverá o pai do próprio filho na novela, teria confidenciado a alguns de seus amigos que a ex-mulher estaria com ciúmes depois de saber que o filho iria trabalhar com ele.

Além disso, por conta das gravações, Antônio - que até então vive em São Paulo com a mãe - vai passar um período morando com o pai no Rio de Janeiro.

Parece mesmo que Antônio e Alessandra são bem próximos, né?