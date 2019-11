Silvio Santos insinua que Patricia Abravanel sofre traição no casamento e apresentadora liga para o marido no meio do programa

18/11/2019 | 14:11



Silvio Santos não aliviou para a filha, Patricia Abravanel, durante o quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, no último domingo, dia 17. Em tom de deboche, o apresentador afirmou que não sabia quanto tempo o casamento de Patricia iria durar:

- Você tem um marido que sabe escolher. Escolheu todas as meninas bonitas da televisão, no fim ficou com você. Até quando, não sei...

A apresentadora, então, rebateu:

- Ai, pai, para com isso! Ele vai ficar comigo a vida inteira!

Silvio continuou brincando com a filha:

- Tá bom! Reza! Vai orando! Mas nem com oração...

Patricia, então, foi ousada em sua resposta:

- Eu sou o encaixe perfeito para o meu marido. Não tem encaixe melhor, em todos os sentidos.

Mais tarde, quando o Jogo dos Pontinhos já havia começado, Silvio lançou uma pergunta polêmica, insinuando que Patricia sofria traição em seu casamento:

- É normal namorar Adriane Galisteu, Sabrina Sato, Priscila Fantin e agora dizer que é fiel no casamento?

A artista, então, ligou para o marido, o deputado federal Fábio Faria, depois de ouvir quem foram as suas antigas namoradas. Após algumas tentativas falhas, Patricia conseguiu estabelecer contato com o amado e colocou Fábio no viva voz, para que ele mesmo respondesse ao sogro:

- Claro que eu sou fiel, né, Silvio?, afirmou o político.