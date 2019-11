Após acidente, Pedro Scooby planeja voltar para Nazaré em breve: - Não estou 100%, mas espero estar até lá

18/11/2019 | 14:11



Você certamente está acompanhando tudo sobre o acidente de Pedro Scooby, que aconteceu na última terça-feira, dia 12, enquanto surfava em Nazaré, em Portugal. O gato mal se recuperou, mas já está pensando em encarar as ondas novamente. Em seu Stories do Instagram, Pedro conversou com fãs e abriu o jogo sobre suas necessidades neste momento.

- Precisava tirar esse tempo pra mim, dar uma recuperada. Bom, pelo jeito o descanso não vai ser tão longo assim. Parece que vai entrar um swell [ondulações formadas por tempestades em alto mar, que formam ondas aptas para serem surfadas] na quarta-feira, de novo, para Nazaré, gigante... não estou 100%, mas espero estar até lá, disse.

Pedro ainda agradeceu todas as mensagens de apoio que recebeu, e deixou claro que não vai parar de surfar.

- Galera, minha cabeça está tranquila, acho que acidente é isso... sempre que entro no mar já espero por isso. As pessoas falam loucuras, que eu tenho que parar de pegar onda grande. Gente, é o que eu faço pra vida, minha profissão, coisa que eu mais amo. Não tem jeito, vou continuar pegando onda gigante, vou continuar sabendo que um dia pode acontecer alguma coisa, mas tudo certo. Procuro ficar cada vez mais preparado para ter menos risco. Parar nunca passou pela minha cabeça. Um dia vou me aposentar, não por um acidente, mas porque chegou a hora de me aposentar, desabafou.

O ex de Luana Piovani também aproveitou a ocasião para rebater as críticas de que teria ficado famoso às custas de seus relacionamentos.

- Estava vendo umas mensagens aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês, a minha carreira no surfe começou aos 13 anos de idade, muito antes de eu me relacionar com qualquer mulher. Comecei a ganhar dinheiro com o surfe aos 13 anos de idade. Com 17 já era patrocinado pela maior empresa esportiva do mundo, tenho programa no Off há mais de dez anos. Acabei vindo agora para o YouTube, que acho que as pessoas têm acesso mais fácil ao que faço. Não fica imaginando que foi porque me relacionei com alguém, que namorei uma pessoa ou estive com outra que a minha vida começou. Me dedico há muito tempo a isso. Tudo o que vocês veem que eu vivo, viagens, o luxo, meus carros, presentes, tudo que compro e faço, são graças ao meu trabalho, suor e esporte que eu pratico. Então, todo ódio e mensagens ruins que você manda para mim, isso não me afeta. Sou muito de bem com a vida, falou.